إنجاز لـ ياسر الشهراني قبل أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

حقق ياسر الشهراني، مدافع الفريق الكروي الأول بـ الهلال والمنتخب السعودي، رقمًا مميزًا، وذلك قبل المشاركة مع الأخضر الأولمبي في أولمبياد طوكيو شهر يوليو المقبل.

ياسر الشهراني أكثر اللاعبين مشاركة مع رينارد:

وأصبح الشهراني أكثر اللاعبين مشاركة مع الأخضر تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، حيث خاض 13 مباراة بمجموع 1170 دقيقة.

يذكر أن الشهراني كان ساهم في تأهل المنتخب السعودي الأول للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، كذلك ضمن الأخضر المشاركة في كأس أمم آسيا 2023.

وكان المدرب سعد الشهري المدير الفني لـ المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اختار الشهراني وسالم الدوسري وسلمان الفرج ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال وذلك لـ تمثيل الأخضر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

مباريات نارية لـ الأخضر الأولمبي:

وينتظر منتخب السعودية تحت 23 عامًا بقيادة المدير الفني سعد الشهري مباريات نارية في أولمبياد طوكيو، حيث تواجد الأخضر في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار.

وسيبدأ الأخضر الأولمبي، مشواره في الأولمبياد يوم 22 يوليو بمواجهة كوت ديفوار على ملعب يوكوهاما، ثم يُلاقي منتخب ألمانيا تحت 23 عامًا، يوم 25، على الملعب ذاته أيضًا، كذلك المقرر أن يختتم منتخب السعودية تحت 23 عامًا مباريات في مرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو، يوم 27 يوليو، حيث يلعب مع البرازيل على ملعب سايتاما 2002.

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