الأخضر يواجه البوسنة وديًا في ختام معسكره

المواطن - مروة نبيل

يختتم الأخضر تحت 20 عامًا، مساء يوم غد الثلاثاء، معسكره الخارجي المقام حاليًا في كرواتيا بمواجهة منتخب البوسنة والهرسك وديًا.

الأخضر يلعب مع البوسنة وديًا

ويشارك الأخضر في الدورة الدولية الودية المقامة في كرواتيا، والتي تأتي على هامش معسكره الإعدادي ضمن المرحلة الأولى من خطة تحضير طويلة المدى لبطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، منتخب البوسنة والهرسك، عند الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة سفيتي مارتن.

المنتخب يُركز على الاستحواذ

وعلى الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني صالح المحمدي والجهاز المساعد حصته التدريبية، اليوم الاثنين، حيث قسّموا خلالها اللاعبين إلى مجموعتين.

وطبقت المجموعة الأولى في مران الأخضر اليوم الاستحواذ على الكرة، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الكرات الثابتة، وذلك استعدادًا لودية منتخب البوسنة والهرسك.

ويُعد هذا المعسكر هو الأول ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على اللقب.

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