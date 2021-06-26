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الأخضر يواصل الإعداد لـ الأولمبياد في وقت اللياقة
ينطلق في يوليو المقبل في اليابان

الأخضر يواصل الإعداد لـ الأولمبياد في وقت اللياقة

2021/06/26
الساعة 8:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأخضر يواصل الإعداد لـ الأولمبياد في وقت اللياقة
المواطن - الرياض

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا “الأخضر الأولمبي”، اليوم السبت، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

تدريبان لـ لاعبي الأخضر اليوم:

وأدى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية اليوم السبت، على فترتين صباحية ومسائية، أجروا خلال الحصة الصباحية والتي جاءت في فرع وقت اللياقة بحي الواحة تمارين تقوية، في حين بدأت الحصة المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بتمارين مربعات مصغّرة 5 ضد 2، أعقبها مران تكتيكي قُسّم الفريق خلاله إلى مجموعتين تركز على البناء تحت الضغط العالي والتحول الدفاعي، لتختتم الحصة التدريبية بمران بدني بالكرة بهدف التحمّل.

تدريبات الأخضر في فرع وقت لياقة

تدريبات الغد مغلقة أمام وسائل الإعلام:

ويواصل المنتخب السعودي الأولمبي غدًا الأحد تدريباته تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

تدريبات الأخضر في فرع وقت لياقة

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

تدريبات الأخضر في فرع وقت لياقة


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