الاتحاديون منقسمون بشأن سعود عبدالحميد

المواطن - مروة نبيل

انقسمت جماهير نادي الاتحاد بشأن موقف سعود عبدالحميد من تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد أنباء تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

النجم الاتحادي يجذب الأنظار:

ويدخل عبدالحميد صاحب الـ21 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في شهر يوليو المقبل، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحظى سعود عبدالحميد باهتمام من أكثر من نادٍ سعودي، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة ولا زال صغيرًا في السن، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي الراغب في تدعيم دفاعه، فيما أكدت تقارير مؤخرًا اهتمام الهلال والنصر بضمه.

انقسام الجماهير بشأن مستقبل سعود عبدالحميد:

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع خبر تجديد عقد سعود عبدالحميد مع الاتحاد أو رحيله، حيث طالبه البعض بضرورة الاستمرار مع العميد، فيما أكد البعض الآخر أن الفريق لن يقف عليه، وطالب البعض بتغيير وكيل أعماله.

وعلق البدوي أبو فهد قائلًا: “كالعادة يُظهرهم الاتحاد ثم يُساومونه أنا لست ضد اللاعب يؤمن مستقبله، ولكن بالشيء المعقول سواء عبدالحميد أو غيره، عمومًا إن جلس فحياه الله وإن راح فله حرية الخيار والعميد ما راح يوقف على أحد”.

وقال حجازي: “موضوع عبدالحميد أخذ أكبر من حجمه بصراحة هو لاعب مستقبل ومميز وعاشق للاتحاد وما حد يختلف عليه، بس إنه يساوم الاتحاد ويريد أكثر ويريد يروح، أنا أقول يروح ما حد أكبر من النادي وما أتمنى الإدارة ترضخ لمطالبه يريد يروح الباب مفتوح له وكثر خيره زي ما طلعه الاتحاد يطلع غيره”.

وكتب أحمد البارقي: “المفروض على سعود عبدالحميد يقوم بفسخ وكالة فهد باقديم الذي حرضه على ناديه بسبب أطماعه المادية ضد نادي الاتحاد نصيحة كم من لاعب خرج من نادي الاتحاد ولم يوفق بعد خروجه من هذا النادي الكبير خذها عبرها لأسلافك السابقين”.

وتابع محمد: “العرض الذي طلبه سعود عبدالحميد كبير جدًّا وهو يستاهل لكن توه ما تعدى 21 سنة!.. لازم سعود يغير وكيله فهد باقديم الذي يُحاول أن يطمعه في الأموال وهذا الشيء مُستفز.. وإن خرج من الاتحاد وذهب إلى الهلال أو النصر سيكون في الدكة وكم لاعب خرج من الاتحاد وأصبح شبيح الدكة”.

شارك الخبر







شارك الخبر