الاتحاد العماني يطالب بشطب حكم مباراته ضد قطر

المواطن - مروة نبيل

أبدى الاتحاد العماني لكرة القدم استياءه من حكم مباراة المنتخب الأول ضد نظيره القطري، مطالبًا بشطبه من قائمة الحكام الدوليين، بعد الأخطاء التي ارتكبها وأثرت على نتيجة اللقاء.

الاتحاد العماني يصعّد

وأصدر الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا يؤكد تقدمه باحتجاج إلى الاتحادين الدولي “فيفا” والآسيوي بشأن الأداء التحكيمي المتردي في مباراة عمان ضد قطر، مضيفًا: “لم يوفق الحكم في إدارتها؛ فتغاضى عن تحقيق العدالة المرجوة وارتكب أخطاء أثرت سلبًا على سير ونتيجة اللقاء الهام”.

وضمن الاتحاد العماني في احتجاجه على عدة طلبات، وهي: “شطب الحكم من قائمة الحكام الدوليين، واتخاذ إجراءات وآليات مغايرة في إسناد مثل هذه المباريات للحكام وفقًا لمعيار الكفاءة، وإعادة النظر في تشكيل اللجان المختصة بتكليف وتعيين الأطقم التحكيمية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وشدد في بيانه على أنه سيتابع الاحتجاج عن كثب حتى لا تتبدد جهود لاعبيه وطموحاتهم المشروعة هباء منثورًا، مشيدًا في الوقت ذاته بأداء لاعبيه وروحهم العالية خلال اللقاء، ويؤكد أن آماله في التأهل لمراحل متقدمة من هذه التصفيات مازالت باقية وأن الأحمر قادر على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة والمضي قدمًا نحو ما يرضى طموحات الجماهير.

وجاء في ختام البيان: “ويتقدم الاتحاد العماني لكرة القدم بالشكر والتقدير للجماهير الوفية التي شحذت همم لاعبيها وأعلت روحهم المعنوية مما كان لها الأثر الطيب في الأداء المميز الذي قدمه المنتخب”.

منتخب قطر يتجاوز عمان بهدف

ولعب منتخب قطر ضد عمان على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونجح منتخب قطر الأول لكرة القدم في الفوز بهدف دون رد سجله حسن الهيدوس من ركلة جزاء عند الدقيقة 40، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب العماني عند 12 نقطة في المركز الثاني.

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