الجماهير تترقب انطلاق كأس العرب للشباب

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير انطلاق منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الحالي.

كأس العرب للشباب في القاهرة

وأكملت الأمانة العامة في الاتحاد العربي لكرة القدم مع اللجنة المنظمة لكأس العرب للشباب، كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة منافسات النسخة السابعة من البطولة التي ستُقام في القاهرة خلال الفترة من 20 الشهر الحالي وحتى السادس من يوليو المقبل.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا، حيث انضم إلى المنتخبات العربية كل من منتخب السنغال للمرة الثاني على التوالي بعدما حقق لقب النسخة الماضية، بجانب النيجر، طاجيكستان وأوزبكستان، وتم تقسيم المنتخبات على 4 مجموعات.

وضمت المجموعة الأولى؛ مصر، النيجر، موريتانيا والجزائر، المجموعة الثانية؛ المغرب، طاجيكستان، الإمارات وجيبوتي، المجموعة الثالثة؛ السنغال، لبنان، العراق وجزر القمر، والمجموعة الرابعة؛ تونس، اليمن، السعودية وأوزبكستان.

أبطال النسخ السابقة

وتوج منتخب العراق بالنسخة الأولى من كأس العرب للشباب عام 1983، وحل المنتخب السعودي وصيفًا، وفاز الأخضر باللقب عام 1985، وحصلت المغرب على البطولة عام 1989، واحتفظ باللقب في النسخة الرابعة التي أُقيمت عام 2011.

ونجح منتخب تونس تحت 20 عامًا في التتويج بالنسخة الخامسة من البطولة التي أُقيمت عام 2012، فيما حصلت السنغال على اللقب في 2020، التي استضافت السعودية منافساتها.

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