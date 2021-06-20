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الرائد يُعسكر في إسبانيا 20 يومًا
استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

الرائد يُعسكر في إسبانيا 20 يومًا

2021/06/20
الساعة 8:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الرائد يُعسكر في إسبانيا 20 يومًا فريق الرائد - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الرائد تفاصيل معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

الرائد يستعد في إسبانيا:

وستكون بداية تجمع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الإعدادية في مدينة بريدة في الأول من شهر يوليو المقبل، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية والبدنية للاعبين يومي 2 و3 من الشهر ذاته.

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر @SPL

وأعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تفاصيل معسكر الفريق الأول، مشيرًا إلى أنه سيكون في مدينة مورسيا الإسبانية ابتداء من يوم 13 يوليو المقبل ولمدة 30 يومًا، وسيتخلله عدد من المباريات الودية.

وتأمل الإدارة الريداوية في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في التقدم خلال الموسم الرياضي المقبل.

الرائد
الفريق الريداوي – المصدر spl

الفريق الريداوي الموسم المنصرم:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز العاشر برصيد 36 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 12 لقاء.


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