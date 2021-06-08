السعودية تخطو خطوات كبيرة نحو الحلول المستدامة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

خطت السعودية خطوات كبيرة في مبادرات الحفاظ على البيئة التي تشمل كل شيء من إعادة التدوير إلى إدارة النفايات، وذلك ضمن برنامج رؤية 2030 التي تتضمن معالجة القضايا البيئية وتنفيذ حلول مستدامة.

جهود السعودية تجاه الحلول البيئية المستدامة

ورصد تقرير موقع Daily Advent الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على البيئة، ومنها على سبيل المثال الموافقة على تأسيس خمسة مراكز بيئية وطنية، وصندوق بيئي، بأمر ملكي في وقت سابق من هذا العام، وقد تم ذلك كجزء من خطة وطنية لتنظيم الهياكل المؤسسية في قطاع البيئة، وذلك مع الوضع في الاعتبار أن قضيتي تغير المناخ والاستدامة هما من أهم التحديات البيئية التي تواجهها السعودية.

وتابع تقرير الموقع الأمريكي أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة لاستعادة وحماية النظم البيئية من خلال حملات مختلفة على مدى العقد المقبل.

وقد تم إطلاق 17 مبادرة لحماية البيئة، بالإضافة إلى تطوير خدمات الأرصاد الجوية كجزء من برنامج التحول الوطني 2020، ويجري العمل لإنشاء مركز للتغير المناخي، بالإضافة إلى وقف زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وإدخال تقنيات صديقة للبيئة وموفرة للمياه.

خدمات إدارة النفايات

ولفت التقرير إلى أن بلدية المدينة المنورة قد عقدت شراكة مع بيئة، وهي شركة إماراتية تم إنشاؤها في عام 2007 وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة للحلول المستدامة في الشرق الأوسط، وذلك حتى تصبح المدينة المنورة خالية من النفايات.

ومن خلال مشاريع تمتد من الاستشارات البيئية إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والنقل المستدام والتدريب والتطوير، توسعت بيئة في المملكة وحصلت على ثلاثة عقود لخدمات إدارة النفايات في المدينة المنورة، تشمل 70% من المدينة وتخدم 1.2 مليون شخص.

وستشمل الخدمات جمع النفايات الصلبة وخدمات النقل، وتطهير وتعقيم حاويات النفايات، وجلسات تدريبية، وورش عمل، وحملات توعية.

مبادرة السعودية الخضراء

وأشار التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60%، وزيادة 50% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط.

وقال التقرير إن المملكة قدمت عددًا من الالتزامات بموجب رؤية 2030 وقمة مجموعة العشرين في الرياض العام الماضي والتي تحدد نهجها في الاستدامة.

واختتم التقرير قائلًا: تتجه السعودية الآن أكثر من أي وقت مضى، وفي ظل القيادة الطموحة، نحو الاستدامة في كل جانب، ويعتبر الحفاظ على البيئة جزءًا من تحقيق رؤية السعودية 2030 وتحسين نوعية الحياة.

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