الصرامي: لماذا لا تملك الأندية شجاعة النصر؟

المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، أن الأندية السعودية لا تمتلك الشجاعة التي يمتلكها العالمي لعدد من الأسباب.

الصرامي يُقارن بين النصر والأندية الأخرى

وتساءل سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لماذا الأندية الأخرى لا تملك شجاعة النصر والنصراويين؟.. فالأعضاء الذهبيين والعاديين أسمائهم (معلنة)، ودعم وزارة الرياضة (معلن)”.

وتابع المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر أسبابه قائلًا: “بطولاته تاريخه تأسيسه (معلن)، ميزانيته ديونه إيراداته مصروفاته (معلنة)، في الوقت الذي تجد أندية تدعي النجاح الغموض في أعمالها”.

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

وأنهى العالمي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

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