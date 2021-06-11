العبدلي: أرفع القبعة لإدارة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أشاد وكيل أعمال اللاعبين، عصام العبدلي بمجلس إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج بعد الإعلان عن تفاصيل الكفاءة المالية.

العبدلي يُشيد بإدارة الفيصلي

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت بالأمس عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يُسجل عنابي سدير أي التزامات مالية حتى يوم 30 أبريل الماضي.

وقال العبدلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أرفع القبعة لإدارة نادي الفيصلي من المجمعة.. سداد جميع الرواتب، الديون صفر، فائض 8 مليون ريال في الخزينة، وأخيرًا بطل كأس الملك.. شكرًا لكم ولعملكم المشرف”.

عنابي سدير يحصد الذهب

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على نظيره التعاون بنتيجة 3/2، ليتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، ويحصد مكافأة مالية ضخمة وصلت إلى 10 ملايين ريال.

ومن المقرر أن يواجه عنابي سدير فريق الهلال في كأس السوبر السعودي، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًا، ويشارك في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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