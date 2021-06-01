النصر يسعى لبقاء أمرابط 6 أشهر

المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتجديد عقد المغربي نور الدين أمرابط والاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يرغب في بقاء أمرابط

وذكر مصدر لـ”الرياضية”: “إدارة مسلي آل معمر تتجه إلى تقديم عرض تجديد لمدة 6 أشهر للمغربي نور الدين أمرابط، على أن تعيد تسجيل الأرجنتيني بيتي مارتينيز بدلًا منه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وأكدت تقارير صحافية من قبل أن النجم المغربي أبدى موافقته على تجديد عقده والاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلا أنه اشترط أن يكون العقد لمدة موسمين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النجم المغربي مع النصر

وكان نادي النصر قد تعاقد مع نور الدين أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد الإنجليزي لمدة 3 مواسم، وينتهي عقده الشهر الحالي.

وتألق صاحب الـ34 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث لعب معه أكثر من 95 مباراة، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم أكثر من 25 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولقبين من كأس السوبر السعودي.

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