الوسط الرياضي يودع سليمان الجمهور

المواطن - مروة نبيل

خيم الحزن على الوسط الرياضي، اليوم الأربعاء، لرحيل الإعلامي سليمان الجمهور بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المرض.

وفاة الإعلامي الرياضي الجمهور

وتدهورت حالة سليمان الجمهور الصحية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في نقله إلى المستشفى، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته، اليوم الأربعاء، عن عمر يُناهز 64 عامًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وولد سليمان بن عبدالله الجمهور في مدينة الرياض عام 1957، ويُعد واحدًا من أشهر الصحافيين في السعودية، وسبق له العمل في العديد من الصحف، ومنها؛ عكاظ، الرياضية، الرياضي وغيرها.

سليمان الجمهور في ذمة الله

وأطلقت الرياضيون والجماهير هاشتاق “سليمان الجمهور في ذمة االله” عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وكتب الإعلامي بخيت الزهراني: “رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وغفر الله له وتجاوز عنه وجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وقال حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع: “إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الأخ سليمان الجمهور الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”، وكتب رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر: “رحمة الله عليك يا أبا فهد من أنقى وأنزه وأحرف الصحافيين الذين عرفتهم.. تعازينا لأهله وأصدقائه ومحبيه”.

وعلق الكاتب خلف الحربي قائلًا: “نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وخالص العزاء لأسرته الكريمة”، وقال الإعلامي عبدالعزيز الغيامة: “رحم الله الزميل سليمان الجمهور وغفر له وتجاوز عنه وأسكنه جنة النعيم.. التعازي لأسرته وذويه وأحبته والإعلام السعودي”.

وكتب الإعلامي عادل عصام الدين: “رحم الله الزميل العزيز سليمان الجمهور.. تألق في بدايات “الرياضية”، عرفته متمكنًا، أدار مكتب الرياضية من الرياض بكفاءة واقتدار محافظًا على علاقات طيبة مع جميع الأطراف.. خالص العزاء للزميل عبدالله الجمهور وأسرته الكريمة ومحبيه”.

وتابع عبدالله العجلان: “رحم الله الخلوق سليمان الجمهور وغفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، التقيته في مرات معدودة وزاملته ضمن الوفد الإعلامي في البطولة العربية في سوريا 1992 فوجدته من أنقى وأكثر الصحافيين مهنية ونزاهة .. تعازينا لأسرته الكريمة كافة ومحبيه الكثر.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف الكاتب فهد الدوس: “سليمان الجمهور اسم لا ينسى من جيل إعلام الزمن الجميل الذي كان يسير بنهج متوازن متمسكًا بشرف المهنة واحترام المصداقية وتقدير الحقيقة.. رحمك الله أيها الإعلامي النبيل وأسكنك فسيح جناته وعزاؤنا لأسرته الكريمة ومحبيه”.

ونشر الإعلامي فهد اللهيبي صورة للإعلامي الراحل في المستشفى، وعلق قائلًا: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم ويغفر للزميل سليمان الجمهور ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهله وأحبابه وأصحابه الصبر والاحتساب.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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