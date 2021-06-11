اليوم افتتاح يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الجمعة افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” التي تنطلق بعد غياب دام سنة كاملة بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة افتتاح يورو 2020

وستكون مباراة الافتتاح بين منتخبي إيطاليا وتركيا حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما.

وسبق للمنتخب الإيطالي الفوز ببطولة كأس أمم أوروبا في مناسبة واحدة بعام 1968، أما منتخب تركيا لم يسبق له وأن فاز باللقب.

مباريات السبت في اليورو

وتُستكمل مباريات المجموعتين الأولى والثانية، غدًا السبت، حيث يلعب منتخب ويلز مع سويسرا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة ضمن مباريات المجموعة الأولى، أما منتخب الدنمارك فيواجه منتخب فنلندا في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثانية، بينما يلعب منتخب بلجيكا مع روسيا في العاشرة من مساء السبت ضمن لقاءات المجموعة الثانية.

شارك الخبر







شارك الخبر