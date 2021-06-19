انتبهوا لعيون أطفالكم فإضاءة شاشات الأجهزة تسبب الجفاف

المواطن- محمد داوود- جدة

حذر استشاري عيون الأطفال الدكتور زكريا محمد، من المشاكل المترتبة على عيون الأطفال نتيجة إضاءة الأجهزة الإلكترونية وقضاء ساعات طويلة في النظر نحو اتجاه واحد دون إعطاء العين الراحة أو الرمش بالشكل المطلوب، مما يجعلهم أكثر عرضة لجفاف العين في سن مبكر.

أعراض تصيب الأطفال:

وقال في تصريحات لـ”المواطن “: إن دراسة أمريكية بينت إن 30 %من الآباء يرون أن أطفالهم يعانون من واحد على الأقل من الأعراض التالية بعد تعرضهم لأكثر من ساعتين من وقت الشاشة كل يوم، وهذه الأعراض هي الصداع، ألم في الرقبة والكتف، إجهاد العين، جفاف العين وتهيجها، قلة الانتباه، سلوكيات سيئة وعدوانية، التهيج العصبى، وأي من هذه الأعراض يمكن أن يؤثر على الأداء الدراسي والتفاعلات الاجتماعية للطفل.

أضرار الضوء الأزرق:

وأشار إلى أن الأجهزة الإلكترونية تصدر مجموعة واسعة من الضوء المرئي، ومعظم هذه الأشعة الضوئية غير ضارة، ولكن جزء من الضوء المنبعث من هذه الشاشات هو ضوء مرئي عالي الطاقة نسبياً يسمى الضوء الأزرق، وتشير الأبحاث إلى أن بعض نطاقات الضوء الأزرق قد تكون ضارة لشبكية العين الحساسة للضوء بمرور الوقت، إذ إن التعرض الكثيف للضوء الأزرق في الوقت غير المناسب من اليوم يمكن أن يعطل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية للشخص، والتي يمكن أن تكون لها عواقب صحية خطيرة.

نصائح لتجنب الجفاف:

وينصح الدكتور محمد في ختام حديثه، بضرورة إراحة العين من النظر في شاشة الأجهزة بين حين وآخر، والنظر لمسافات بعيدة، وتطبيق قاعدة 20/20/20 للعين ويمكن التعرف عليها من موقع جمعية طب العيون، فهذا يمنح العين احتمالية للراحة من الأشعة الصادرة عنها، والعمل على إخضاع إضاءة الجوال، بحيث تكون مناسبة للعين إضافة إلى عدم رفع سطوع شاشة الجوال في الظلام، لأن هذا يجهد عضلات العين ويؤثر عليها، النظر إلى شاشة التليفون المحمول بشكل ملائم، فذلك يعاون على تجنب أضرار الجوال على العين، تكبير حجم الخط المقروء في الأجهزة الذكية، لأن ذلك يسهل القراءة، ويخفف من المجهود الذي تبذله العين، استخدام قطرات علاج الجفاف إذا كان الفرد يشكو من جفاف العين.

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