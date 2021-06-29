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بيليه يدعم مبابي
لخسارة فرنسا

بيليه يدعم مبابي

2021/06/29
الساعة 3:53 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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بيليه يدعم مبابي مبابي - المصدر uefa
المواطن - مروة نبيل

حرص الأسطورة البرازيلي بيليه على دعم نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، كيليان مبابي بعد خروج الديوك من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

بيليه يوجه رسالة لكيليان مبابي

ولم يظهر مبابي بالمستوى المتوقع مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم خلال مشاركته الأولى في بطولة اليورو، وأهدر ركلة الجزاء الخامسة أمام المنتخب السويسري، ليُغادر الديوك كأس الأمم الأوروبية مبكرًا.

وقام أسطورة كرة القدم، بيليه بدعم مبابي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ووجه إليه رسالة قائلًا: “عليك أن تبقي رأسك مرفوعًا يا كيليان.. غدًا هو أول يوم في رحلة جديدة”.

كيليان مبابي
كيليان مع المنتخب – المصدر @EURO2020

منتخب فرنسا يودع يورو 2020

ولعب منتخب فرنسا ضد سويسرا بالأمس على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة الرومانية بوخارست، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة “يورو 2020″، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.

ولجأ الحكم إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل إلى منافسات دور الـ8 من “يورو 2020″، ونجح المنتخب السويسري الأول لكرة القدم في الفوز على فرنسا بنتيجة 5/4.

منتخب فرنسا
المنتخب الفرنسي – المصدر @EURO2020


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