تحدٍ مثير بين كاريلو وكويلار غدًا

المواطن - محمد سمعه

سيخوض البيروفي أندري كاريلو نجم نادي الهلال، تحديًا مثيرًا غدًا الاثنين ضد زميله في الفريق، الكولومبي جوستافو كويلار وذلك عند مواجهة المنتخبين في الجولة الثالثة بـ دور المجموعات لـ بطولة كوبا أمريكا 2021.

موعد مباراة كولومبيا وبيرو بـ كوبا أمريكا

وستنطلق المباراة بين منتخبي كولومبيا وبيرو في تمام الثالثة من صباح الغد على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو في البرازيل.

ويتواجد المنتخب الكولومبي حاليًا بالمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز على الإكوادور وتعادل مع منتخب فنزويلا، بينما يحتل بيرو المركز الخامس والأخير بالمجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط، وذلك بعد الخسارة من البرازيل بالجولة الأولى.

كولومبيا هزمت بيرو بـ تصفيات المونديال

يذكر أن كويلار تقابل مع كاريلو في الرابع من يونيو الجاري في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ مونديال 2022، حيث فاز المنتخب الكولومبي على بيرو بثلاثية دون رد حيث أحرز ثلاثية كولومبيا كل من ياري مينا ولويس دياز وماتيوس أوريبي.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة