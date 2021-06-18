تصنيف المنتخبات قبل قرعة آسيا لتصفيات مونديال 2022

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، عن التصنيف الجديد لمنتخبات آسيا التي تأهلت إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

تصنيف منتخبات آسيا

وجاء المنتخب الياباني الأول لكرة القدم في صدارة تصنيف منتخبات آسيا بـ1529.45 نقطة، يليه إيران برصيد 1522.04 نقطة، ثم حلت أستراليا ثالثًا بـ1477.21 نقطة، فيما احتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الرابع برصيد 1474.96 نقطة.

واحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز السادس بـ1386.03 نقطة قبل قرعة الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، يليه الإمارات بـ1362.30 نقطة، ثم العراق بـ1354.51 نقطة، والصين بـ1352.68 نقطة.

ويتواجد منتخب عمان الأول لكرة القدم في المركز العاشر بـ1304.20 نقطة، ثم سوريا بـ1302.75 نقطة، واحتل المنتخب الفيتنامي المركز الـ13 برصيد 1260.85، وجاءت لبنان في المركز الـ16 بـ1236.82 نقطة.

تصنيف استثنائي قبل القرعة

وأصدر فيفا تصنيفه اليوم بشكل استثنائي، بسبب قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها مطلع شهر يوليو المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يتم تقسم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين، حيث يتواجد 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى بطولة كأس العالم بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث الملحق الآسيوي.

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