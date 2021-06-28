تعرف على مواصفات سيارة تسلا S بلايد الجديدة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

سجلت سيارة تسلا موديل S بلايد رقمًا قياسيًا جديدًا حيث وصلت سرعتها إلى 153.05 ميل في الساعة (246 كم / ساعة) عندما كانت في حالة شحن بنسبة 99%، وانطلقت من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في 2.18 ثانية.

وقد عبر أحد المختبرين للسيارة الجديدة عن تجربته قائلًا: شعرت بأن روحي غادرت جسدي في لحظة الانطلاقة، أنا عاجز عن الكلام، لقد أفسدت علي هذه السيارة متعة ركوب السيارات الأخرى العادية.

وتُنافس هذه السيارة مركبات لامبورغيني أفينتادور SV وسيارة ماكلارين، ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ المطورون في تفكيك بعض أجزاء المركبة لخفض الوزن وتقليل حجمها.

مواصفات سيارة تسلا موديل S بلايد الجديدة

يمكنها السير حتى مسافة 390 ميلًا (628 كم).

سعة البطارية: غير معرفة.

0-60 ميل في الساعة (96.5 كم / ساعة) في 2 ثانية.

السرعة القصوى 200 ميل في الساعة (322 كم) وستزداد عندما تكون مجهزة بالعجلات والإطارات المناسبة في خريف 2021.

تتميز بدفع رباعي ثلاثي المحركات (محرك واحد في الأمام ومحركان في الخلف).

1،020 حصان (حوالي 760 كيلو واطًا).

الشحن السريع متوفر حتى 250 كيلو واطًا (شاحن فائق).

يمكن شحنها لتصل إلى 187 ميلًا (301 كم) في 15 دقيقة.

إطارات مقاس 19 أو 21 بوصة.

حمولة 28 قدمًا مكعبًا.

الوزن 4766 رطلًا.

ويُذكر أن شركة تسلا لصناعة السيارات قد تلقت ضربة جديدة بعد استدعاء نحو 300 ألف سيارة صنعت في الصين، بسبب عيوب ظهرت في نظام القيادة المساعدة.

والسيارات التي تم وسيتم استدعاؤها من طرازي 3 وY، وفق شبكة CNN، وقالت السلطات الصينية إنه سيتم الاستدعاء عن طريق الإنترنت لتحديث عيب في برنامج القيادة المساعدة، الذي يمكن أن يفعل حاليًا عن طريق الخطأ.

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