جوانكا يطلب الرحيل عن الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعرب الأرجنتيني كريستيان جوانكا عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوانكا يرغب في الرحيل

وقال الإعلامي تركي الغامدي: “أبلغ الأرجنتيني جوانكا إدارة الشباب رسميًا برغبته في الانتقال للعين الإماراتي.. وفي ظل رفض الشبابيين التخلي عنه مازال كريستيان يلحّ على الإدارة من أجل تحقيق رغبته في الانتقال للعين”.

وتابع تركي الغامدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “بديل المهاجم الأرجنتيني جوانكا إن وافقت الإدارة الشبابية على رحيله للعين لن يقل عنه، بل البديل أفضل”.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019 بعقد يمتد حتى منافسات عام 2022، وظهر بشكل مميز مع الليوث ليكون من أبرز المهاجمين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يستعد في إسبانيا

على الجانب الآخر، يُقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا خارجيًّا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال الفترة من 9 حتى 21 يوليو، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز الثاني، وسيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الرياضي الجديد.

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