دي بروين يغيب عن أول مباراة بـEuro 2020

المواطن - مروة نبيل

يُسافر نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين مع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا “Euro 2020”.

دي بروين يغيب عن انطلاقة بلجيكا في Euro 2020

وأكدت تقارير صحافية بلجيكية، أن دي بروين سيُغادر مع بعثة منتخب بلاده إلى سان بطرسبرج، إلا أنه يتوقع غيابه عن أول مباراة ضد المنتخب الروسي الأول لكرة القدم في Euro 2020 المقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت.

وكان دي بروين قد تعرض لكسور متعددة في الوجه خلال مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، والتي انتهت بفوز البلوز بهدف دون رد، وخضع لعملية جراحية مؤخرًا.

غموض موقف دي بروين

ولم يؤكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ما ذكرته التقارير، إلا أن دي بروين ألمح بالفعل إلى إمكانية غيابه عن المباراة الأولى لمنتخب بلجيكا الأول في Euro 2020 وذلك خلال لقائه مع ملك بلجيكا فيليب.

ونقلت وسائل الإعلام عن كيفين دي بروين تعليقه على إمكانية مشاركته قائلًا: “هل سأتمكن من اللعب؟ أتمنى ذلك في المباراة الثانية أمام الدنمارك”.

ويُعد دي بروين من العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم متصدر التصنيف العالمي للمنتخبات، ويتطلع إلى التتويج بلقب Euro 2020 بعدما أحرز المركز الثالث في كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

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