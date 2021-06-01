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رجل يشوي سيخ لحم باستخدام لامبورغيني والنتيجة كارثية !
تسبب في ضرر للسيارة وصل إلى 79 ألف دولار

رجل يشوي سيخ لحم باستخدام لامبورغيني والنتيجة كارثية !

2021/06/01
الساعة 1:55 مساءً
- ‎فيغرائب, العالم, حصاد اليوم
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رجل يشوي سيخ لحم باستخدام لامبورغيني والنتيجة كارثية !
المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو، شابًا صينيًا، استخدم عادم سيارته الرياضية الفاخرة من نوع لامبورغيني؛ لشواء قطعة من اللحم.

وقالت مواقع إخبارية صينية إن الحادثة وقعت في مقاطعة هونان، حيث قام شاب بطهو سيخ من اللحم مستعيناً بعادم اللمبرغيني الرياضية شديد السخونة، وذلك بالضغط على دواسة البنزين للمركبة وهي في حالة وقوف.

رجل يشوي سيخ لحم باستخدام لامبورغيني والنتيجة كارثية ! (4)

انفجار خزان تبريد محرك اللامبورغيني 

وأسفرت محاولة الشاب عن انفجار في خزان تبريد المحرك، بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، والناجم عن الضغط على دواسة الوقود دون حركة، حسبما ذكر موقع سوهو الصيني.

ووفق الموقع الصيني، فإن تكلفة إصلاح اللامبورغيني تصل إلى 79 ألف دولار أميركي، ليكون سيخ اللحم المشوي باستخدام عادم المركبة الأغلى في العالم.

رجل يشوي سيخ لحم باستخدام لامبورغيني والنتيجة كارثية ! (4)

جدل واسع 

وقوبل الفيديو بهجوم على مواقع التواصل، حيث وصف كثيرون ما قام به الشاب بإهدار ثروة يحلم كثير من الصينيين بالحصول عليها، بينما قال آخرون إن التصرف يعكس عدم المبالاة من جانب الأثرياء الشباب إزاء مقتنياتهم.

رجل يشوي سيخ لحم باستخدام لامبورغيني والنتيجة كارثية ! (4)


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