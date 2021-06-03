رسميًا كريم الأحمدي مستمر مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تجديد عقد المغربي كريم الأحمدي ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم الرياضي المقبل.

للعام الرابع الكابيتانو اتحادياً ©️👑 pic.twitter.com/7G2OJB8P5F — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 3, 2021

كريم الأحمدي اتحاديًا

وكشف حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن كريم الأحمدي سيستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي، وكتب: “للعام الرابع الكابيتانو اتحاديًا”.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع الأحمدي في فترة الانتقالات الصيفية 2018 بعقد يمتد لمدة موسمين قادمًا من صفوف فينورد الهولندي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية دون الحصول على موافقة إدارة العميد قبل أن يجدد تعاقده رسميًا اليوم.

ويُعد كريم الأحمدي من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال المواسم الأخيرة، وساهم في تحسن النتائج الموسم الرياضي الحالي، ما دفع الإدارة للإبقاء عليه.

الاتحاد هذا الموسم

وتحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت تحت قيادة كاريلي، حيث نجح في إنهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، بعدما كان يُصارع على الهبوط في المواسم الأخيرة.

وسيشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، كما أنه نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح في تحقيق اللقب.

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