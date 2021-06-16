روسيا تتجاوز فنلندا وتنعش آمالها في يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة روسيا ضد فنلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بتحقيق المنتخب الروسي لفوز هام بهدف دون رد، لينعش آماله في التأهل.

روسيا ضد فنلندا

وبدأت مباراة روسيا ضد فنلندا بشكل سريع، ونجح المنتخب الفنلندي في هز الشباك عند الدقيقة الرابعة برأسية من جويل بوهجانبالو، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، واستمر في ضغطه وحاصر المنتخب الروسي في ملعبه.

واضطر المنتخب الروسي لإجراء تبديل عند الدقيقة 23، بعد تعرض مدافعه ماريو فيرنانديز لإصابة قوية ليشارك فياتشيسلاف كرافييف بدلًا منه، ولعب أليكساندر جولوفين رأسية عند الدقيقة 31، ولكن الحارس الفنلندي لوكاس هارديكي أبعدها.

ونجح ألكسي ميرانشوك في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تلقيه تمريرة مميزة من أرتيم دزيوبا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب روسيا بهدف دون رد.

محاولات مستمرة لمنتخب فنلندا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب فنلندا بقوة بحثًا عن التعادل، إلا أنه اصطدم بالدفاع القوي من لاعبي المنتخب الروسي، لتستمر أحداث الشوط الثاني دون جديد، لتخطف روسيا فوزًا هامًا في يورو 2020.

ورفع المنتخب الروسي الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة الثانية بمنافسات يورو 2020، بعد خسارته أمام بلجيكا بثلاثية في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد فنلندا عند 3 نقاط بعد الفوز على الدنمارك.

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