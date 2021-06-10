رينارد: هدفنا التأهل وسأدفع ببعض البدلاء ضد سنغافورة

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد أنه سيدفع ببعض اللاعبين البدلاء خلال مباراة سنغافورة المرتقبة، خوفًا من الإرهاق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يسعى للتأهل إلى المرحلة التالية.

رينارد يستهدف التأهل

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية وسنغافورة: “نحن نشارف على الانتهاء من مرحلة التصفيات الأولية، ما زال أداؤنا جيدًا ومن المهم أن نبقى على نفس الأداء لأن الاستمرارية مهمة، وهدفنا التأهل إلى المرحلة المقبلة”.

وتابع: “غدًا سيشارك محمد البريك في مركز الظهير الأيمن، وشارك سلطان الغنام في المباراة السابقة ولدي لاعبون جيدون بهذا المركز، هناك أيضًا سعود عبدالحميد لاعب شاب مميز، وتنوع الخيارات وتميزها سيجعل من مهمتي أصعب لاختيار الأفضل”.

الدفع ببعض البدلاء في المباراة

وعن غياب عبدلله عطيف عن مباراة السعودية وسنغافورة بسبب الإيقاف، علق رينارد قائلًا: “قد يكون من الجيد لنا إيقاف عطيف غدًا لإراحته لمباراة أوزبكستان”.

وأضاف المدرب الفرنسي قائلًا: “ولديّ خطة لاستبدال بعض اللاعبين في مباراة الغد، لأننا في نهاية الموسم ولا بد من إدارة الأمر بشكل جيد لعدم إرهاق اللاعبين، والبدلاء سيكونون بنفس المستوى”.

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: “أهم شيء في كرة القدم تسجيل الأهداف بغض النظر عن اللاعب، وصالح الشهري صنع هدفًا لفهد المولد، وسجل هدفين في مباراة فلسطين”.

الأخضر في التصفيات الآسيوية

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره السنغافوري، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل الأخضر صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب السنغافوري في المركز الرابع بـ7 نقاط.

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