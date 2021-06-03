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رينارد يتحدث للإعلام عن مباراة اليمن غدًا
ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة

رينارد يتحدث للإعلام عن مباراة اليمن غدًا

2021/06/03
الساعة 6:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رينارد يتحدث للإعلام عن مباراة اليمن غدًا رينارد - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الجمعة؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المرتقبة ضد اليمن.

مؤتمر صحافي لـ رينارد

ولفت حساب المنتخب السعودي الإلكتروني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هيرفي رينارد سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة 4:30 مساء غدًا في قاعة المؤتمر بملعب مرسول بارك في الرياض.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مرانًا، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، على أن يخوض المران الرئيسي، غدًا.

الأخضر
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية

ويتصدر الأخضر بقيادة رينارد المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، يليه المنتخب الأوزبكي برصيد 9 نقاط، وحل منتخب سنغافورة ثالثًا بـ 7 نقاط، بفارق نقطتين عن اليمن صاحبة المركز الرابع، ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس بـ4 نقاط.

ويتبقى للمنتخب السعودي 3 مباريات يبدأها بمواجهة اليمن، يوم السبت المقبل، قبل أن يواجه سنغافورة، يوم الجمعة 11 يونيو، ويختتم مواجهاته بلقاء أوزبكستان يوم 15 من الشهر ذاته، وستقام لقاءاته على ملعب مرسول بارك.

مرسول بارك
مران المنتخب – المصدر @SaudiNT


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