رينارد يتحدث للإعلام عن مباراة اليمن غدًا

المواطن - مروة نبيل

يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الجمعة؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المرتقبة ضد اليمن.

مؤتمر صحافي لـ رينارد

ولفت حساب المنتخب السعودي الإلكتروني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هيرفي رينارد سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة 4:30 مساء غدًا في قاعة المؤتمر بملعب مرسول بارك في الرياض.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مرانًا، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، على أن يخوض المران الرئيسي، غدًا.

المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية

ويتصدر الأخضر بقيادة رينارد المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، يليه المنتخب الأوزبكي برصيد 9 نقاط، وحل منتخب سنغافورة ثالثًا بـ 7 نقاط، بفارق نقطتين عن اليمن صاحبة المركز الرابع، ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس بـ4 نقاط.

ويتبقى للمنتخب السعودي 3 مباريات يبدأها بمواجهة اليمن، يوم السبت المقبل، قبل أن يواجه سنغافورة، يوم الجمعة 11 يونيو، ويختتم مواجهاته بلقاء أوزبكستان يوم 15 من الشهر ذاته، وستقام لقاءاته على ملعب مرسول بارك.

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