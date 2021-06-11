زوجة بايدن تبعث برسالة مشفرة إلى ميلانيا ترامب

المواطن- متابعة

أثارت السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، اهتمامًا واسعًا، بعدما ظهرت في بريطانيا وهي ترتدي جاكيت كُتب عليه كلمة: حب، وهو ما أعاد إلى الأذهان صورة ميلانيا ترامب حينما ارتدت جاكت أثار غضب الجميع.

قصة جاكيت ميلانيا ترامب

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإنه في حين ارتدت جيل بايدن هذا الجاكيت، إلا أن السيدة الأولى السابقة قد أطلت بسُترة من شركة زارا كُتب عليها: أنا حقًا لا أكترث، فهل تفعل فأنت؟

وقوبلت رسالتها بانتقادات شديدة حينها، لا سيما أن ميلانيا كانت تزور أطفالًا من المهاجرين غير الشرعيين في ولاية تكساس، ومن هنا، تساءل مستخدمو المنصات الاجتماعية ما إذا كانت زوجة بايدن تبعث برسالة مشفرة ومقصودة إلى سابقتها، من خلال استبدال عبارة عدم المبالاة بكلمة الحب.

وارتدت ميلانيا ذلك الجاكيت في يونيو 2018، وقال المنتقدون وقتها إنه لا يليق بالسيدة الأولى أن ترتدي عبارة مستفزة مثل تلك وهي تشارك في نشاط إنساني.

وفي خضم تلك الضجة، قالت الممثلة الكوميدية الأميركية، تشيلسيا هاندلر، إنها لم تستوعب كيف أن سيدة أولى زارت أطفالًا يعانون فصلهم عن أهاليهم برداء مثل هذا.

وحاول ترامب أن يحتوي الضجة التي أثيرت بشأن زوجته، قائلا في تغريدة له على تويتر إن زوجته توجهت بعبارة لا أكترث لوسائل الإعلام الكاذبة، وفي الوقت نفسه، كانت المتحدثة باسم ميلانيا ترامب قد أوضحت حينها أن الرداء هو عبارة عن رداء فقط، ولا توجد أي رسائل خفية في العبارة التي حملتها.

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