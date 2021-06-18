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سالم الدوسري يُنافس على الأفضل بالتصفيات الآسيوية
بعد تألقه اللافت مع المنتخب السعودي

سالم الدوسري يُنافس على الأفضل بالتصفيات الآسيوية

2021/06/18
الساعة 3:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سالم الدوسري يُنافس على الأفضل بالتصفيات الآسيوية الدوسري - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

ظهر نجم نادي الهلال، سالم الدوسري بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليُنافس على لقب أفضل لاعب.

أبرز اللاعبين في التصفيات الآسيوية

وسلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أهم اللاعبين الذين تألقوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي شهدت منافسة قوية للتأهل إلى الدور النهائي من التصفيات.

وتم ترشيح 8 لاعبين للتنافس على الأفضل في التصفيات، بجانب سالم الدوسري، وهم؛ السوري محمود المواس، الصيني وو لي، لأسترالي هاري سوتار، الإيراني سردار أزمون، العماني عبدالله فواز، والياباني تاكومي مينامينو.

كما يتنافس على لقب الأفضل في التصفيات الآسيوية كل من؛ الإماراتي علي مبخوت والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، على أن يستمر التصويت حتى يوم الاثنين الموافق 21 من شهر يونيو الجاري.

 

الأفضل في التصفيات الآسيوية
اللاعبون المرشحون للأفضل – المصدر @afcasiancup_ar

سالم الدوسري يخطف الأنظار

ولفت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره إلى أن سالم الدوسري شارك في 3 مباريات مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمعدل 270 دقيقة، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث هز الشباك مرتين، وصنع 4 أهداف.

وأضاف: “في بداية مشوار المنافسة، كان منتخب السعودية يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بعدما تعادل مرتين في أول ثلاث مباريات، قبل أن يفوز على أوزبكستان بالجولة الرابعة، ثم عاد الفريق بقوة هذا العام وحصد 4 انتصارات متتالية”.

وتابع: “وتألق في صفوف الفريق في المباريات التي أقيمت هذا العام نجم الوسط سالم الدوسري، الذي سجل في جميع المباريات باستثناء المباراة الأخيرة الحاسمة أمام أوزبكستان التي غاب عنها بسبب الإيقاف”.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT


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