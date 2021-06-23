سببان وراء انتقاد مدرب أبها السابق لـ حمدالله

المواطن - محمد سمعه

انتقد المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي، مدرب نادي أبها السابق، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر.

رأي مدرب أبها السابق في حمدالله !

وخلال تصريحات إذاعية قال الشابي إن اللاعب المغربي متغطرس ومتكبر على زملائه؛ وذلك بسبب تصرفاته مع زملائه ومدربه البرازيلي مانو مينيز خلال موسم 2020/ 2021.

أبرز واقعتان للمهاجم المغربي بالموسم المنصرم:

ويأتي ذلك بسبب ما فعله اللاعب المغربي مع زملائه بـ النصر في الموسم المنصرم، حيث كان أول هذه التصرفات هو دخوله في احتكاك خفيف بالأيدي مع اللاعب سلطان الغنام بـ مباراة النصر والرائد في كأس الملك بالموسم المنصرم، في لقطة أثارت غضب جماهير نادي النصر.

أما اللقطة الثانية فكانت تجاهله لـ تعليمات مدربه مانو مينيز في مباراة النصر وفولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا في إبريل الماضي، مما دفع المدرب البرازيلي للخروج عن هدوئه ومطالبة مهاجم النصر بالصمت والالتزام بالتعليمات.

وقام مينيز بتغيير عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط عند الدقيقة 79 من أحداث مباراة النصر ضد فولاد الإيراني، ودفع بالثنائي رائد الغامدي ومحمد مران بدلًا منهما، الأمر الذي أثار غضب الهداف المغربي.

وكان اللاعب المغربي قدم موسمًا مخيبًا لـ آمال جماهير النصر في الموسم المنصرم، حيث سجل 11 هدفًا فقط بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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