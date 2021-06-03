سيموني إنزاجي مدربًا لـ إنتر ميلان رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعيين سيموني إنزاجي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمدربه السابق أنطونيو كونتي.

سيموني إنزاجي يقود إنتر ميلان

وذكر النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: “يود نادي إنتر ميلان أن يرحب بالمدير الفني سيموني إنزاجي بصفته مدربًا جديدًا للفريق الأول، حيث وقع عقدًا لعامين مع النيراتزوري”.

وكان نادي إنتر ميلان قد توصل لاتفاق مع المدير الفني السابق أنطونيو كونتي لفسخ عقده بالتراضي، بعدما قاد النيراتزوري للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد سنوات طويلة من الغياب.

ورحل كونتي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بشكل رسمي، الأربعاء الماضي، بعد اختلافه مع سياسات الإدارة الخاصة بتخفيض الإنفاق والاستغناء عن بعض اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

رحيل لاعبي الإنتر

ومن المتوقع أن يتم بيع المغربي أشرف حكيمي، في ظل اهتمام باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بالتعاقد معه، حيث يسعى إنتر ميلان للحصول على 80 مليون يورو من الصفقة، واستغلال الأموال للحفاظ على قدرة الفريق على المنافسة.

ويعد مستقبل إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش محل شك، حيث تنتهي عقود الثنائي عام 2022، فيما أكد روميلو لوكاكو أنه سيستمر مع الفريق، وأنه أجرى محادثات إيجابية مع المدرب الجديد.

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