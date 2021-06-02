عقبة تُهدد مفاوضات كونتي مع توتنهام

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي عن تطور جديد بشأن مفاوضات نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق، أنطونيو كونتي خلال الموسم المقبل.

سبب قد يُهدد تدريب كونتي لتوتنهام

ورحل كونتي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بشكل رسمي، الأربعاء الماضي، بعد اختلافه مع سياسات الإدارة الخاصة بتخفيض الإنفاق والاستغناء عن بعض اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك أكثر من عقبة في مفاوضات كونتي مع توتنهام، حيث يطلب المدرب، 3 ملايين يورو إضافية على العرض الذي قدمه السبيرز.

ولفتت الشبكة الإيطالية إلى أن مدرب إنتر ميلان السابق يرغب أيضًا في الحصول على ضمانات من إدارة توتنهام، بشأن الاستثمار في فترة الانتقالات الصيفية.

هاري كين في طريقه للرحيل

وأكدت العديد من التقارير البريطانية أن هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، هاري كين طلب الرحيل عن النادي اللندني في الصيف الجاري، ويرغب كونتي في تعويضه بصفقة مميزة.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن المهاجم الإنجليزي يرغب في الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، والتدرب تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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