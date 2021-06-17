ضم رالي داكار إلى جولات بطولة كأس العالم لـ الراليات

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات ” فيا” عن انضمام رالي داكار إلى جولات بطولة كأس العالم لـ الراليات Cross Country خلال الفترة المقبلة.

رالي داكار ينضم للجولات ببطولة كأس العالم

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدولي للسيارات عبر “تويتر” أن الرالي سينضم لجولات بطولة كأس العالم بدءًا من نسخة عام 2022.

وفي يوم الحادي عشر من مايو الماضي، عقد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مؤتمرًا صحافيًا افتراضيًا للكشف عن كافة تفاصيل الرالي الذي يقام في السعودية 2022 بمشاركة رئيس مجلس الإدارة، الأمير خالد بن سلطان، ومدير رالي داكار، دايفيد كاسيترا.

مسار الرالي عام 2022

وسينطلق الرالي في النسخة الـ44 من السباق من حائل وسينتهي في جدة، وذلك بعد يوم واحد راحة في العاصمة الرياض، وأوضح الموقع الرسمي لـ الرالي : “مع توجّه المسار نحو الجنوب الشرقي، ارتأى المنظمون صبغة رملية أكثر للتحدّي. في الربع الخالي، لوجود الكثبان الغزيرة”.

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