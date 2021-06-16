طرح مسودة لائحة نظام التخصيص لاستطلاع آراء العموم

المواطن - واس

أعلن المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع منصة استطلاع عن بدء استقبال الآراء والتعليقات من العموم حول مسودة اللائحة التنفيذية لـ نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 05 / 08 / 1442 هـ، ابتداءً من الأربعاء 06 / 11 / 1442 هـ، وحتى الخميس 21 / 11 / 1442 هـ، وسيتم استقبال الآراء والملاحظات والمرئيات من خلال منصة استطلاع بالمركز الوطني للتنافسية خلال المُدة المحددة.

لائحة نظام التخصيص

ويشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص تهدف إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتوضح الجوانب التي نص عليها نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 05 / 08 / 1442 هـ، وتورد اللائحة وضع خطط مشاريع التخصيص، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها، والتعاقد عليها، والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح اللائحة آليات وإجراءات التظلّمات المُقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص وترسيتها والجوانب النظامية المُتعلقة بذلك.

مساهمة عامة

وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من المركز الوطني للتخصيص بأن عملية إصدار الأنظمة واللوائح تتطلب جهودًا مشتركة ومساهمةً من العموم وجميع ذوي المصلحة، بهدف الوصول إلى تشريعات فعّالة تلبي احتياجات ومتطلبات الأطراف ذات العلاقة كافة، مؤكدًا بأنه سيتم دراسة الآراء المُقدمة بدقة وأخذها بعين الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لنظام التخصيص.

ويدعو المركز المشاركين في الاستطلاع للتواصل في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .

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