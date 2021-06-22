عائلة تدفع ثمن طوابير البنزين بحادث مروع في لبنان

المواطن- متابعة

شهد أٔوتوستراد السعديات باتجاه العاصمة بيروت، لبنان حادث تصادم مروع بين 5 سيارات؛ بسبب طوابير البنزين ما أٔسفر عن سقوط 5 قتلى و3 جرحى بحالة حرجة.

وفاة أم وبناتها الأربع

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، فإن عائلة بأكملها تتكون من أم و4 بنات توفين بالحادث، كن في طريقهن إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لبنان؛ لاستقبال الوالد عماد حويلي القادم من السفر من دول إفريقية بعد غياب طويل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن العائلة كانت ستلتقي الأب القادم إلى لبنان بعد إصابته بالملاريا، وكانت مؤلفة من الأم فاطمة قبيسي والفتيات ليا وتيا وزهراء وآية حويلي.

وأشارت إلى أن أحد أسباب الحادث كان نتيجة البحث عن محطة بنزين لتزويد السيارة بالوقود فتفاجأت العائلة بطوابير السيارات وسط ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ليست الحادثة الأولى

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادث سير مروعًا قبل يومين وتحديدًا قبل محطة الكورال للمحروقات، وذلك بسبب طوابير السيارات التي تنتظر دورها لتعبئة البنزين.

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