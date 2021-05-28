هل يُدرب كونتي ريال مدريد ؟

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، عن موقف مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق، أنطونيو كونتي من تدريب فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم الرياضي المقبل.

رحيل زيدان رسميًا

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الخميس، عن رحيل زيدان عن الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، مؤكدًا أن المدرب الفرنسي قرر إنهاء مرحلته حاليًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالمستوى المتوقع هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي بطولة، حيث خسر كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، وخسر الدوري الإسباني.

كونتي يُرحب بتدريب ريال مدريد

ورحل كونتي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بشكل رسمي، الأربعاء الماضي، بعد اختلافه مع سياسات الإدارة الخاصة بتخفيض الإنفاق والاستغناء عن بعض اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن أنطونيو كونتي يرحب للغاية بفكرة تدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل، كما أنه مرشح أيضًا لتدريب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان.

ونجح كونتي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي الممتاز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان خلال الموسم الرياضي الماضي، لأول مرة في تاريخ النيراتزوري منذ موسم 2009/2010.

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