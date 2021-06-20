فاران في طريقه لمغادرة الريال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفرنسي رافائيل فاران اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الريال مستعد لبيع فاران:

وينتهي عقد الفرنسي الدولي فاران صاحب الـ28 عامًا مع ريال مدريد بنهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل، ولا يوجد اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقدٍ جديد حتى الآن.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن ريال مدريد مستعد للاستغناء عن خدمات فاران، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق على التجديد، ولكن مسؤولي النادي اشترطوا الحصول على 70 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيعه هذا الصيف.

يونايتد وسان جيرمان أبرز المهتمين:

وأشارت صحيفة “ميرور”، إلى أن باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد من أكثر الأندية المهتمة بالحصول على خدمات المدافع الفرنسي، موضحة أن وكلاء اللاعب سيعقدون اجتماعًا مع مسؤولي النادي الإنجليزي هذا الأسبوع، من أجل التفاوض على ضمه.

ويشعر المدافع الفرنسي باستياء بالغ من مسؤولي نادي ريال مدريد الذين بدؤوا التفاوض مع سيرجيو راموس ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز من قبله.

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