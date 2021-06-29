فرار ملك إسواتيني بعد حدوث اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين !

المواطن- متابعة

بعد أن وقعت اشتباكات دامية بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للديمقراطية، فر الملك مسواتي الثالث، ملك إسواتيني، سوازيلاند سابقا.

مطالبات بالديمقراطية

وفر ملك سواتيني، مسواتي الثالث، من المملكة الإفريقية وسط الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي خرجت عن نطاق السيطرة، حيث يطالب السوازيليون برئيس وزراء منتخب في ظل ملك دستوري وحرية التعبير من بين أمور أخرى، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

احتجاجات على وحشية الشرطة

وخرج السوازيليون إلى الشوارع للاحتجاج على ما وصفوه وحشية الشرطة، بعد وفاة الشاب ثاباني نكوموني، 25 عامًا، في وقت سابق في يونيو، حيث قُتل الطالب في السنة الأخيرة في القانون بجامعة إيسواتيني على أيدي الشرطة التي زُعم أنها حاولت إخفاء وفاته والتلاعب بالأدلة.

وأفادت تقارير أيضًا بأن الملك مسواتي أمر باعتقال أعضاء البرلمان المؤيدين للديمقراطية، وقد أكد ذلك محامي حقوق الإنسان، ثولاني ماسيكو، عند حديثه إلى صحيفة سوازيلاند الإخبارية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المحامي إن الشرطة رفضت اعتقال النواب، فتوسل الملك إلى الجيش لتنفيذ الأمر، ونطالب بضمان سلامتهما؛ لأنه لم يحدث قط أن اعتقل الجيش شخصًا سياسيًا.

وكانت وكالة أنباء جنوب أفريقيا قد أفادت حصريًا أن الملك مسواتي قد فر من البلاد وسط أعمال عنف، بينما تم الكشف عن انتشار الجيش للسيطرة على الوضع في ماتسافا بعد دقائق قليلة من هروب الملك على متن طائرته الخاصة.

وبدأ الجنود على الفور بإطلاق النار ولم يتسن التأكد من العدد الدقيق للضحايا، ومن المتوقع أن تشتد الاحتجاجات في البلد الإفريقية مساء اليوم الثلاثاء مع استهداف المتظاهرين للملك مسواتي وممتلكات الحكومة.

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