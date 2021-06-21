فلكية جدة: الزهرة يلتقي بـ “التوأمان” الليلة

المواطن- محمد داوود- جدة

يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 انتظام كوكب الزهرة في مثلث سماوي مع “التوأمان” في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بالتزامن مع بداية فصل الصيف بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

تألق كوكبة “التوأمان”:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه عند قيام الراصد بالنظر نحو الغرب بعد حلول الظلام سيلاحظ الزهرة يتألق بشكل ساطع على بعد حوالي 5 درجات من النجم رأس التوأم المؤخر (بولوكس)، أحد النجمين الساطعين في كوكبة “التوأمان”، أما النجم الآخر هو رأس التوأم المقدم (كاستور)، مبينًا أن كوكب الزهرة بدأ في الظهور بسماء المساء أواخر شهر أبريل الماضي، وسيبقى لبقية هذا العام، وخلال هذه الفترة سوف ينحرف موقعة تدريجيًا إلى جنوب السماء، وسيلاحظ أن ارتفاعه سيكون أقل من العام الماضي، حيث سيتوقف عن الصعود اعتبارًا من يوليو، لأنه يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي، وفي الخامس من نوفمبر سيكون الكوكب في أقصى جنوب السماء.

كبر قرص الكوكب الظاهري:

وأشار إلى أنه عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 91 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة، وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري سيكبر نظرًا لاقترابه من الأرض، وسيقابل ذلك تناقصًا في إضاءة قرصه تدريجيًا أواخر هذا العام.

الرصد في وقت مبكر:

وخلص أبو زاهرة إلى القول، يجب أن يكون الرصد هذه الليلة في وقت مبكر من الليل، لأن هذه الزهرة ونجوم “التوأمان” سوف تلحق بالشمس تحت الأفق بفترة وجيزة.

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