فوائد عصير الجزر بالزنجبيل لمواجهة الحر

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت أخصائية التغذية منيرة النهدي، أفراد المجتمع إلى تناول عصير الجزر مع الزنجبيل لفوائده في مواجهة الحرارة، وتزويد الجسم بالسوائل، مما يحميه من الإصابة بالجفاف، وحماية الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، حيث يمكن إعداده بسهولة في المنزل وتناوله باردًا مع تجنب وضع السكر.

يفيد خلايا الدم:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“: إن عصير الجزر والزنجبيل يمنح للجسم فوائد صحية عديدة، فالفيتامينات A وC في الجزر مفيدة لخلايا الدم، في حين أن خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات تزيد من المناعة، كما أنها تساعد في إزالة السموم من الجسم، وهي طريقة أخرى لتحسين مناعة الجسم، كما تساعد الخصائص المضادة للميكروبات في مزيج الجزر والزنجبيل في قتل البكتيريا والفيروسات الضارة المسببة للعدوى، وبالتالي الحفاظ على الصحة.

منع الخلايا الخبيثة:

وأوضحت أن الدراسات الطبية بينت أن عصير الزنجبيل الطازج مع الجزر يحمي من أنواع مختلفة من السرطان، إذ يمكن للجزر أن يقاوم ويحمي من سرطان المبيض، والقولون، والرئة، والثدي، وأنواع أخرى من السرطان، كما أن الزنجبيل مفيد بشكل خاص في وقف انتشار الخلايا الخبيثة، لكونه غني بالمواد المضادة للأكسدة، والجمع الصحي للزنجبيل والجزر يساعد على منع نمو الخلايا التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

مفيد للحامل والأجنة:

واختتمت الاخصائية منيرة بالقول: هناك فوائد عديدة لهذا المشروب تدعم صحة الحامل، فوجود فيتامين A في الجزر يعزز بشكل كبير نمو الخلايا، مما يساعد في التطور الصحي للجنين داخل الرحم، كذلك فإن تناول العصير يساعد في منع خطر الإصابة بالتهابات داخلية قد تؤثر على الجنين، إلى جانب ذلك تحتاج النساء الحوامل أيضًا إلى الكالسيوم بكثرة، وهو ما يقدمه عصير الزنجبيل بالجزر، كما يمتلك أيضًا مزايا صحية أخرى، منها تحسين الرؤية، وتقليل الغثيان، وتحسين صحة اللثة.

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