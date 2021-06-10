قائمة منتخب البرازيل لـ بطولة كوبا أمريكا 2021

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي تيتي، المدير الفني لـ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، عن قائمة فريقه استعدادًا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021، في شهر يونيو الجاري.

قائمة منتخب البرازيل:

وجاءت قائمة منتخب السيليساو مكونة من: “ويفيرتون، أليسون بيكير، إيدرسون، في حراسة المرمى”.

“خط الدفاع: أليكس ساندرو، إيدر ميليتاو، رينان لودي، فيليبي، ماركينيوس، تياجو سيلفا، إيمرسون”.

“خط الوسط: ريبيرو، دوجلاس لويز، لوكاس باكيتا، فريد، فابينيو”.

“خط الهجوم: إيفرتون، جابرييل باربوسا، جابرييل جيسوس، فينسيوس جونيور، روبيرتو فيرمينيو، ريتشارلسون، نيمار”.

ومن المقرر مواجهة البرازيل لـ منتخب فنزويلا يوم 13 يونيو الجاري في افتتاح بطولة كوبا أمريكا.

البرازيل تهزم باراجواي قبل كوبا أمريكا:

وكان منتخب البرازيل، انتصر على منتخب باراجواي بهدفين دون رد مساء أمس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وبوقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن أن شركة “ماستر كارد” تخلت عن رعايتها لبطولة كوبا أمريكا قبل أيام من انطلاقها حيث جاء ذلك بسبب ظروف جائحة كورونا، كما أن نقل البطولة من كولومبيا إلى الأرجنتين، ثم من الأرجنتين إلى البرازيل أثار الجدل والغضب مؤخرًا.

وتعد البرازيل الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية حيث فارق الحياة 17 مليون برازيلي بسبب الجائحة، كما أُصيب أكثر من 475 ألف مؤخرًا.

يذكر أن منتخب البرازيل كان فاز بنسخة 2019 من كوبا أمريكا، على حساب منتخب بيرو في المباراة النهائية.

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