كايزر تشيفز لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد

المواطن - محمد سمعه

ودع الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي، بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، وذلك بعد أن خرج من دور نصف النهائي لحساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ملخص مباراة كايزر تشيفز ضد الوداد:

وكان لقاء الدور الأول انتهى بفوز كايزر تشيفز في المغرب بهدف دون مقابل، وانتهى لقاء الإياب اليوم السبت بالتعادل السلبي ليتأهل فريق كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الفريق المغربي بحثًا عن إحراز الهدف الأول حيث سنحت فرصة خطيرة للاعب أيوب الكعبي بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وتواصل هجوم الفريق المغربي بحثًا عن إضافة الهدف الأول ولكن دون فائدة عبر هجمات أيوب الكعبي وأيمن الحسوني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الناديين.

وشهد الشوط الثاني اعتراضات كثيرة من لاعبي فريق الوداد على حكم المباراة الكونغولي ندالا بسبب التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للفريق المغربي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وإقصاء الفريق المغربي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كايزر تشيفز يصعد للنهائي للمرة الأولى بتاريخه:

وتأهل فريق كايزر تشيفز لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى بتاريخه، حيث يواجه الفائز من مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي التي تنطلق اليوم السبت في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وكان الوداد ودع دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020 أيضًا من دور نصف النهائي بعد أن خسر من النادي الأهلي المصري ذهابًا وإيابًا.

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