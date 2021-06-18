كرواتيا تجبر التشيك على التعادل بـ يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب التشيكي الأول لـ كرة القدم في فخ التعادل أمام منتخب كرواتيا بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

أحداث مباراة كرواتيا والتشيك:

وبدأ منتخب التشيك المباراة ضاغطًا بكل قوة سعيًا لإحراز الهدف الأول، حيث تمكن المهاجم باتريك شيك من إحراز الهدف الأول للمنتخب التشيكي من ضربة جزاء بالدقيقة الثامنة والثلاثين.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بتفوق المنتخب التشيكي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، نجح المنتخب الكرواتي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب إيفان بيرسيتش بالدقيقة السابعة والأربعين.

وحاول منتخب كرواتيا، تسجيل الهدف الثاني ولكن دون فائدة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المنتخب الكرواتي يحصد أول نقطة:

ونجح المنتخب الكرواتي في الحصول على أول نقطة له في يورو 2020، بعد الخسارة بالجولة الأولى من المنتخب الإنجليزي، أما المنتخب التشيكي فكان فاز على منتخب أسكتلندا بثنائية نظيفة.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي سيواجه بعد قليل جاره الأسكتلندي في ختام مباريات اليوم الجمعة في يورو 2020.

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