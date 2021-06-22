لاعبو الأهلي يدعمون عماد متعب

المواطن - مروة نبيل

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بمساندة نجم الكرة المصرية عماد متعب بسبب مروره بوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

الأهلاوية يدعمون عماد متعب:

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لسداسي الفريق الأول، وليد سليمان، محمد الشناوي، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة ومحمد شريف وهم دعموا النجم عماد متعب.

ورفع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم القميص رقم 9 الذي كان يرتديه المهاجم الدولي خلال فترة لعبه، وعلق حساب النادي على الصورة قائلًا: “لاعبو فريقنا يدعمون نجم الأهلي ومنتخب مصر عماد متعب +90″

الجماهير تدعم نجم الأهلي السابق:

وكان متعب قد أثار قلق الجماهير خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أكد مروره بوعكة صحية، واستعداده للسفر إلى الخارج من أجل الخضوع لمزيد من الفحوصات، وذلك عقب فترة من الغياب عن عمله كمحلل للمباريات في قناة On Sport المصرية.

وفور انتشار تصريحات متعب التلفزيونية مؤخرًا، دشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسمه عبر موقع “تويتر”، وحرصت على دعمه وتمنت له الشفاء سريعًا، إلا أنها أبدت قلقها بسبب عدم كشفه عن أي تفاصيل تخص مرضه.

وسبق أن خاض عماد متعب تجربتين احترافيتين في السعودية، حيث لعب على سبيل الإعارة في صفوف فريقي الاتحاد والتعاون، بالإضافة إلى مسيرته المميزة مع الأهلي المصري من 2004 وحتى 2018 عندما أعلن اعتزاله.

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