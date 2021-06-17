لوكاتيلي يتألق مع منتخب إيطاليا

المواطن - مروة نبيل

فرض مانويل لوكاتيلي نفسه على تشكيلة منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية، وظهوره بمستوى مميز ضد سويسرا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

تألق لافت في مباراة منتخب إيطاليا ضد سويسرا

وشارك لوكاتيلي كأساسي في مباراة منتخب إيطاليا ضد سويسرا التي أُقيمت، مساء أمس الأربعاء، ونجح في تسجيل هدفين، ليساهم في فوز الأزوري بثلاثة أهداف دون رد، ويتأهل رسميًا إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

وأحرز مانويل الهدف الأول ببراعة، حيث مرر كرر طويلة إلى دومينيكو بيراردي، ثم ركض نصف مسافة الملعب؛ لينهي الهجمة بعدما نجح في تحويل تمريرة زميله في ساسولو إلى الشباك.

ونجح لوكاتيلي في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء خلال أحداث الشوط الثاني، ليثبت نفسه مع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، ويحظى بثقة الجماهير التي أبدت إعجابها بمستواه.

لوكاتيلي استفاد تأجيل يورو 2020

ويُعد صاحب الـ23 عامًا من أبرز المستفيدين من تأجيل “يورو 2020” لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث ضمه المدير الفني روبرتو مانشيني إلى قائمة منتخب إيطاليا للمرة الأولى في سبتمبر 2020 أي بعد الموعد الأصلي للبطولة.

وأصبح لوكاتيلي ركيزة أساسية في خط الوسط، خاصة بعد تطوره اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو بقيادة روبرتو دي زيربي، وكلل مجهوده بتألق شديد خلال منافسات “يورو 2020”.

وعلق نجم خط الوسط المتألق، والذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، على هذا الأمر قائلًا: “الوباء ساعدني قليلًا ثم العمل والتصميم للوجود هنا”.

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