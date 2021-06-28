مبادرة مستقبل الاستثمار تعلن عن انعقاد الدورة الخامسة بشعار “الاستثمار في الإنسانية”

المواطن - الرياض

“مع النهضة التي تشهدها قطاعات عدة حالياً، هناك تساؤل يطرح نفسه بشأن نوعية الاستثمارات التي بمقدورها تحقيق المنافع الكبرى لصالح الإنسانية؟”. سوف تكون أطروحات وتساؤلات من هذا القبيل المحور الرئيسي لمناقشات الدورة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي من المقرر انعقادها في العاصمة الرياض في الفترة ما بين 26 و28 أكتوبر 2021، تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية”. ويجمع الحدث السنوي، الذي تنظمه مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، في منتدى يستكشف الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها.

وعبر ما قدمته في الأعوام الماضية، أصبحت المبادرة في زمن قصير منصة عالمية فعالة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

انعقاد المبادرة

وتعليقاً على انعقاد المبادرة، يقول معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة: “تعتبر نجاحات مبادرة مستقبل الاستثمار حتى اليوم توثيقاً وتأكيداً على حرص مؤسسات القطاعين العام والخاص على النهوض بدور فاعل في التصدي للقضايا التي تواجه المجتمع العالمي. ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة خلال حقبة ما بعد اندثار فيروس كوفيد-19، نعمل أيضًا على تسريع تنفيذ التغييرات اللازمة لضمان مستقبل أكثر إنصافاً وأعمّ ازدهاراً للجميع”.

ضرورة التغيير المستدام

ومن جانبه، يقول ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: “اليوم صار العالم أكثر إدراكاً لضرورة التغيير المستدام، ومن هنا يبحث المستثمرون والقادة عن سبل المساهمة الإيجابية في مجالات من شأنها أن تحقق القيمة وتحدث التأثير لصالح البشر. إننا نشهد عصر نهضة جديد للاقتصاد العالمي، وهي الحقيقية التي أبرزناها خلال فعاليات الدورة الرابعة من المبادرة في يناير الماضي، وبناء على ذلك، ستكون النسخة الخامسة من المبادرة دعوة جادة للعمل”.

جدير بالذكر، أن النسخة السابقة من المبادرة قد انعقدت افتراضياً في يناير من العام 2021، عبر عدة مراكز عالمية، وشهدت مشاركة 200 متحدث و15 ألف متابع من نحو 130 دولة مختلفة، وواكبتها فعاليات انعقدت بالحضور الفعلي لكوكبة من القيادات الحكومية والشخصيات البارزة من مختلف القطاعات والصناعات، وذلك بمقر المبادرة في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

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