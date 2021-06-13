متحدث الصحة يكشف سبب تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، سبب تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا لبعض الفئات مشيرًا إلى أن الهدف الحالي هو إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل.

سبب تأجيل الجرعة الثانية

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه تم تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح لنحقق هدفًا رئيسيًا وهو إعطاء أكبر قدر من أفراد المجتمع جرعة واحدة من اللقاحات وبالتالي يصل المجتمع إلى مستويات مناعة أفضل وبشكل أسرع.

جرعات لقاح كوورنا

وأشار إلى أن جرعات لقاح كورونا تقترب من 16 مليون جرعة في المملكة حيث تم إعطاء نحو 14.5 مليون شخص من البالغين الجرعة الأولى من اللقاح مؤكدًا أهمية التوسع في إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل.

تحفيز المناعة

وكان وكيل الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، كشف في وقت سابق أن تأخير الجرعة الثانية لبعض الفئات بالمجتمع من أجل الصالح العام، هو أمر لا يدعو للقلق، معقبًا: “هناك بعض الدول اعتمدت 3 أشهر و4 أشهر كمدة فاصلة بين جرعتي اللقاح”.

ونوه الدكتور عبدالله عسيري، بأن متابعة مستويات المناعة بعد إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح، تؤكد أنه ليس هناك مدة مثالية فاصلة بين الجرعتين، معقبًا: “أن تأخيرها يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات”، بحسب نجران.

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