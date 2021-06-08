محمد صلاح يُنافس على جائزة الأفضل

المواطن - مروة نبيل

يُنافس نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بناء على اختيار الجمهور.

6 لاعبون يتنافسون على الأفضل

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باختيار الجمهور، وضمت 6 لاعبين يتقدمهم المتألق مع ليفربول محمد صلاح.

وضمت القائمة بجانب صلاح كل من؛ كيفين دي بروين “مانشستر سيتي”، برونو فيرنانديز “مانشستر يونايتد”، هاري كين “توتنهام هوتسبير”، أولي واتكينز “أستون فيلا”، وباتريك بامفورد “ليدز يونايتد”.

محمد صلاح يتألق

وظهر محمد صلاح بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الموسم المنصرم، حيث نجح في تسجيل 22 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة، وساهم في انتفاضة الريدز بالجولات الأخيرة، ليُنهي البريميرليج في المركز الثالث.

وتواجد نجم المنتخب المصري الذي حل ثانيًا في قائمة الهدافين خلف هاري كين صاحب الـ23 هدفًا، في التشكيل المثالي لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، ليكون اللاعب الوحيد في القائمة من خارج أندية مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

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