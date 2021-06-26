مخاطر قلة شرب الماء يوميًا

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت استشارية الباطنة الدكتورة مجيبة عبدالعال، إلى ضرورة الاهتمام بتناول كميات جيدة من السوائل يوميًا، وخصوصًا الماء لمواجهة ارتفاع حرارة الأجواء، مبينة أن كثيراً من أفراد المجتمع للأسف يهمل هذا الجانب كثيرًا ، وهو ما يجعلهم يكونون أكثر عرضة للجفاف والشعور بالخمول والتعب والكسل وقلة الإنتاجية.

صداع وبشرة شاحبة:

وقالت في تصريحات لـ “المواطن“، إنه عند نقص نسبة الماء في الجسم يتعرض الفرد للإصابة بالجفاف والإصابة والشعور بالصداع، وعدم القدرة علي التركيز، وأيضاً يتسبب في جعل البشرة شاحبة، وذلك نتيجة نقص نسبة الماء في الجسم، والذي بدوره يتعرض إلي نقص حجم الدم، إذ يزداد عمل القلب لكي يضخ الأكسجين في الجسم، وهذا الأمر يعرض الفرد سواء كان طفلاً أو كبيرًا للشعور بالإرهاق، كما يؤدي نقص تناول الماء إلى حدوث تغير في لون البول، وانخفاض عدد مرات التبول في اليوم، وهذا الأمر يفسر عدم قدرة الجسم علي الترطيب، وأيضاً أنه يحتاج لكميات كبيرة من الماء.

انخفاض النشاط والطاقة:

وأشارت إلى أن قلة تناول الماء يؤدي أيضًا إلى انخفاض النشاط والطاقة، حيث يساعد الماء على بقاء الجسم في حالة توازن، كما أن الماء يشكل أهمية للجلد، إذ تحتاج البشرة إلى أن تبقى رطبة من الماء لتبدو حيوية وغير شاحبة، وعدم تناول الماء بشكل معتدل يؤدي إلى زيادة تأثيرات الشيخوخة ، وجعل البشرة تبدو أكثر جفافًا وتقشرًا، فمع عدم كفاية الماء يمكن أن يتشقق الكولاجين مما يؤدي إلى الخطوط الدقيقة وظهور التجاعيد.

طرد السموم والبكتيريا:

وأكدت الدكتورة مجيبة أن تناول الماء يساعد على طرد السموم والنفايات والبكتيريا من الجسم لمحاربة الأمراض والعدوى، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة، كما يعزز الماء الهضم الجيد وحركة الأمعاء المنتظمة، وفي حال عدم تناول الماء بشكل جيد فأن الفرد كثيرًا ما يشكو من الإمساك والانتفاخ.

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