مدون روسي يلصق شخصًا بجسم مروحية ويطير به !

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو مرعب، قيام شخص روسي بتجربة صادمة للغاية، حيث ربط شخصًا آخر بمروحية صغيرة من الخارج وطار به إلى السماء.

ووثق مدون الفيديو الروسي المعروف، ميخائيل ليتفين، التجربة في مقطع فيديو ونشره عبر منصة يوتيوب، وتصل مدة المقطع لـ4 دقائق و27 ثانية، ويبدو أنه صوّر في منطقة سهلية بروسيا.

وبعد لقطات سريعة تبادل فيها أعضاء فريق التصوير على الأرض، بدأت عملية ربط الشخص بجسم المروحية باللواصق المتينة.

وأقلعت الطائرة وعلى متنها المدون ليتفين وشخصان آخران لتوثيق التجربة، كما فعل الشخص الملصق بالطائرة الأمر ذاته إذ كانت معه كاميرا ترصد تعابير وجهه.

وفي نهاية الفيديو، هبطت الطائرة بسلام على الأرض وتعالت الصرخات والضحكات بنجاح هذه التجربة المرعبة، لكن السلطات لم تنتبه إلى المسألة إلا بعد مرور أيام.

تحقيق روسي

ويقول موقع 360 تي في الروسي إن المدون الذي اعتاد تسجيل الفيديوهات الصادمة والمقالب الفكاهية يواجه تحقيقاً من جانب السلطات الروسية.

ورفعت السلطات القضائية في روسيا دعوى ضد الطيار الذي وافق على المشاركة في تصوير هذا الفيديو، بتهمة تقديم الخدمات دون التزام شروط السلامة العامة.

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