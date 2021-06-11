منتخب السعودية لا يخسر ضد سنغافورة

المواطن - مروة نبيل

يسعى منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد للظهور بشكل مميز ضد سنغافورة اليوم، وتحقيق الفوز.

منتخب السعودية يتألق

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم 8 مباريات ضد نظيره السنغافوري قبل مباراة اليوم، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأخضر، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية لمواصلة التألق.

ولم يخسر الأخضر أي مباراة ضد منتخب سنغافورة الأول لكرة القدم، حيث إنه نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة.

الأخضر في التصفيات الآسيوية

ويلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره السنغافوري على ملعب مرسول بارك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل الأخضر صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب السنغافوري في المركز الرابع بـ7 نقاط.

شارك الخبر







شارك الخبر