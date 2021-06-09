مورينيو محبط بسبب توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أبدى مدرب روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو حزنه لعدم قيادة فريقه السابق توتنهام هوتسبير في نهائي كأس الرابطة، والذي خسره أمام مانشستر سيتي.

إقالة المدرب البرتغالي

وأُقيل مورينيو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام قبل 6 أيام من المباراة النهائية، بسبب تراجع النتائج، الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي للشعور بالإحباط.

وأعلن نادي روما بعد ذلك عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، خلفًا لمدربه باولو فونسيكا الذي تمت إقالته لتراجع النتائج، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مورينيو محبط

واستعاد مورينيو ذكريات تدريبه لكل من مانشستر يونايتد وتوتنهام خلال حواره مع الممثل الإنجليزي جيمس كوردن نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، وقال: “مع اليونايتد، نجحت في الفوز بثلاثة ألقاب في الموسم الأول، وكانت لدي رغبة في المزيد”.

وتابع: “أتحلى بالتفاؤل ولكن مع الواقعية، عندما توجنا بالدوري الأوروبي والكأس المحلي، شعرت بأن قائمة اللاعبين غير كافية لتحقيق الخطوة التالية، في الموسم التالي البعض قال إنه موسم عظيم بإنهائه في المركز الثاني، ولكن بالنسبة لي الإنهاء في المركز الثاني يعني موسمًا سيئًا”.

وأضاف: “عند النظر إلى عدد الألقاب التي توجت بها في مسيرتي، هناك 25 لقبًا ونصف، وذلك النصف هو النهائي الذي لم أخضه مع توتنهام، بالطبع أشعر بالإحباط من عدم خوضه، حيث كانت لدي فرصة التتويج بلقب مع نادٍ لا يملك الكثير، كان ذلك حلمًا بالنسبة لي، ولكن في النهاية لم يكن القرار لي”.

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